17:35, 26 мая 2026

Захарова: Буча стала местом паломничества западных элит
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина паразитирует на мифе о Буче на протяжении трех с половиной лет. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Три с половиной года они паразитируют на этом мифе. Три с половиной года Россия запрашивает ООН, всех посредников, которые таковыми называли себя, делает это публично, делает это по дипломатическим каналам, список тех, кто якобы погиб в городе Буче», — рассказала Захарова.

Она добавила, что город стал местом паломничества для западных элит и представителей международных структур.

Ранее Захарова заявила, что в информационном пространстве Запада «поставили с ног на голову» трагедию в Старобельске. Дипломат отметила, что Запад извратил трагедию в Старобельске, чтобы представить ответные удары России по центрам принятия решений на Украине как агрессивно-наступательные.

