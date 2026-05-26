КС РФ запретил взыскивать со страховщиков за ремонт сверх лимита в 400 тыс. руб.

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита. Высшая инстанция признала неконституционной практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины. Об этом стало известно из пресс-релиза юридической фирмы «Доктор права Колесников и партнеры», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Поводом для разбирательства стала жалоба АО «Т-Страхование». В 2023 году пострадавший владелец автомобиля требовал реального ремонта, но станция технического обслуживания отказалась выполнять работы по расценкам, рассчитанным по методике Банка России, — 321 300 рублей. Страховщик перечислил клиенту денежную выплату и позже довел ее до предельной страховой суммы в 400 тысяч рублей.

Суды общей юрисдикции, учитывая разъяснения Пленума Верховного суда РФ из постановления № 31 от 8 ноября 2022 года и статью 15 Гражданского кодекса (ГК РФ), дополнительно взыскали со страховой компании убытки в размере 580 868 рублей, определенные по рыночной стоимости ремонта без учета лимита ОСАГО. Такой подход приобрел массовый характер: КС ссылается на определения Верховного суда и кассационных инстанций 2025 года, закрепившие эту позицию.

КС РФ указал, что оспоренные нормы Закона об ОСАГО вместе со статьей 15 ГК РФ противоречат статьям 17 (часть 3), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 75.1 Конституции в той мере, в какой они служат основанием для взыскания со страховщика убытков сверх страховой суммы, если он не смог организовать ремонт в пределах этой суммы. На переходный период — до внесения изменений в законодательство — суд установил правило: когда рыночная цена восстановления превышает 400 тысяч рублей, а рассчитанная по методике Банка России стоимость в этот лимит укладывается, потерпевший при отказе от доплаты на станции техобслуживания вправе получить денежное возмещение строго в размере страховой суммы — 400 тысяч рублей. Теперь судебные акты по делу «Т-Страхования» подлежат пересмотру.

Старший партнер юридической фирмы Юрий Колесников, представлявший интересы страхового сообщества на слушаниях в КС, пояснил: решение возвращает систему к изначальному замыслу законодателя — распределению рисков между всеми автовладельцами в границах актуарно обоснованной страховой суммы. «Когда судебная практика начала взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта сверх лимита, она по сути приравняла страховщика к причинителю вреда. Сверхлимитные взыскания искажают экономическую основу всего института. Теперь и страховщики, и потерпевшие получают предсказуемые правила: если рыночная цена ремонта выходит за лимит, потерпевший вправе либо доплатить и получить ремонт, либо получить денежную выплату в размере страховой суммы», — объяснил Колесников.

Федеральному законодателю предстоит скорректировать закон об ОСАГО, а до тех пор действует прямая норма постановления Конституционного суда.

