Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
18:17, 26 мая 2026Авто

КС РФ поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита

КС РФ запретил взыскивать со страховщиков за ремонт сверх лимита в 400 тыс. руб.
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита. Высшая инстанция признала неконституционной практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины. Об этом стало известно из пресс-релиза юридической фирмы «Доктор права Колесников и партнеры», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Поводом для разбирательства стала жалоба АО «Т-Страхование». В 2023 году пострадавший владелец автомобиля требовал реального ремонта, но станция технического обслуживания отказалась выполнять работы по расценкам, рассчитанным по методике Банка России, — 321 300 рублей. Страховщик перечислил клиенту денежную выплату и позже довел ее до предельной страховой суммы в 400 тысяч рублей.

Суды общей юрисдикции, учитывая разъяснения Пленума Верховного суда РФ из постановления № 31 от 8 ноября 2022 года и статью 15 Гражданского кодекса (ГК РФ), дополнительно взыскали со страховой компании убытки в размере 580 868 рублей, определенные по рыночной стоимости ремонта без учета лимита ОСАГО. Такой подход приобрел массовый характер: КС ссылается на определения Верховного суда и кассационных инстанций 2025 года, закрепившие эту позицию.

Материалы по теме:
К чему снится машина: толкование снов про автомобиль из сонников и мнение психолога
К чему снится машина:толкование снов про автомобиль из сонников и мнение психолога
15 сентября 2025
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
Какие бывают категории водительских прав?Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
17 декабря 2025

КС РФ указал, что оспоренные нормы Закона об ОСАГО вместе со статьей 15 ГК РФ противоречат статьям 17 (часть 3), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 75.1 Конституции в той мере, в какой они служат основанием для взыскания со страховщика убытков сверх страховой суммы, если он не смог организовать ремонт в пределах этой суммы. На переходный период — до внесения изменений в законодательство — суд установил правило: когда рыночная цена восстановления превышает 400 тысяч рублей, а рассчитанная по методике Банка России стоимость в этот лимит укладывается, потерпевший при отказе от доплаты на станции техобслуживания вправе получить денежное возмещение строго в размере страховой суммы — 400 тысяч рублей. Теперь судебные акты по делу «Т-Страхования» подлежат пересмотру.

Старший партнер юридической фирмы Юрий Колесников, представлявший интересы страхового сообщества на слушаниях в КС, пояснил: решение возвращает систему к изначальному замыслу законодателя — распределению рисков между всеми автовладельцами в границах актуарно обоснованной страховой суммы. «Когда судебная практика начала взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта сверх лимита, она по сути приравняла страховщика к причинителю вреда. Сверхлимитные взыскания искажают экономическую основу всего института. Теперь и страховщики, и потерпевшие получают предсказуемые правила: если рыночная цена ремонта выходит за лимит, потерпевший вправе либо доплатить и получить ремонт, либо получить денежную выплату в размере страховой суммы», — объяснил Колесников.

Федеральному законодателю предстоит скорректировать закон об ОСАГО, а до тех пор действует прямая норма постановления Конституционного суда.

Ранее Верховный суд России поставил точку в споре между автомобилисткой и Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ). Высшая инстанция определила, что китайский внедорожник Tank 300 не может являться альтернативой УАЗ «Патриот».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

    Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

    В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

    Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

    Алиев созвонился с президентом Ирана

    Цена на нефть снова стала трехзначной

    НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

    США отказали в визе замглавы МИД России

    Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

    Россиянин получил срок за созданную фейковую страницу бывшей супруги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok