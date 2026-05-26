19:02, 26 мая 2026Экономика

Цена на нефть снова стала трехзначной

Цена на нефть марки Brent выросла на 4,6 %, поднявшись выше $100 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на нефть марки Brent резко выросли 26 мая, вновь поднявшись выше 100 долларов за баррель. К моменту написания материала показатель рос на 4,64 процента, до 100,6 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость углеводородов опять стала трехзначной после непродолжительного отскока до 95 долларов на фоне очередных заявлений Дональда Трампа о прогрессе в обсуждении соглашения с Ираном. Последовавшие за этим удары США и обещания Тегерана «не оставить без ответа никакое злодеяние» показали, что ситуация по-прежнему нестабильна.

«Мирное соглашение, которое позволило бы завершить конфликт и открыть Ормузский пролив для танкеров все еще труднодостижимо», — пишет Reuters, отмечая, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, переговоры могут ​занять как минимум ​несколько дней.

Как подчеркивает Уле Хансен из Saxo Bank, на которого также ссылается агентство, договоренности не приведут к автоматическому восстановлению объемов поставок времен января-февраля и «нынешний дефицит предложения может сохраняться еще несколько месяцев».

