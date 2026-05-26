Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:49, 26 мая 2026Ценности

Интимный момент Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди попал в объективы папарацци

Папарацци запечатлели, как актер Элорди положил руку на затылок модели Дженнер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TMZ / Backgrid / Legion-Media

Папарацци запечатлели интимный момент американской модели Кендалл Дженнер и австралийского актера Джейкоба Элорди во время прогулки. Фото публикует Daily Mail.

Знаменитости попали в объективы камер, когда они гуляли по улицам Санта-Барбары, штат Калифорния, США. Они были одеты в черные футболки и брюки.

На размещенных кадрах видно, что звезда «Эйфории» положил одну руку на затылок манекенщицы. Также отмечается, что во время беседы с друзьями он ее обнимал.

Ранее сообщалось, что Дженнер и Элорди заметили на двойном свидании в Монтесито. По словам инсайдеров, модель не стеснялась своих чувств и на протяжении всего вечера обнимала актера и запускала пальцы в его волосы. При этом он сам постоянно смеялся и улыбался.

В октябре прошлого года молодежь назвала одно из самых откровенных действий в отношениях. Оказалось, что для зумеров взяться за руки символизирует более высокую степень близости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok