Молодежь назвала действие интимнее секса

Dazed: Молодежь назвала одно из самых откровенных действий в отношениях
Алина Гостева
Фото: Freepik

Молодежь назвала одно из самых откровенных действий в отношениях. Соответствующий материал приводит британский журнал Dazed.

Пользовательница с никнеймом Contra опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) пост о градации близости в романтических отношениях. «Первая стадия — секс, вторая — держаться за руки (...)», — отметила она. Публикация набрала 21,4 тысячи просмотров и 1,4 тысячи лайков.

В свою очередь, журналисты издания опросили зумеров, которые также сообщили, что держание за руки — более интимная вещь, чем сексуальная связь. «Мы [с возлюбленным] стали заниматься сексом задолго до того, как взялись за руки. Протянуть ему руку или взять его за руку, когда он предлагал, было для меня важнее, чем заняться сексом в первый раз», — рассказала 21-летняя Орла (фамилия не приводится). Она добавила, что подобное действие означает, что молодые люди состоят в серьезных отношениях.

Преподаватель прикладной этики в университете Лидса Наташа Маккивер также поразмышляла о том, что для молодежи взяться за руки символизирует более высокую степень близости. «Предполагаю, что некоторым людям в моногамных отношениях было бы больнее видеть, как их партнер держится за руки с кем-то другим, чем если бы они увидели, как он занимается сексом с кем-то другим», — указала эксперт.

В октябре 2024 года сообщалось, что зумеры предпочли сексу уход за кожей и разгневали возлюбленных.

