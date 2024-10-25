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20:26, 25 октября 2024Ценности

Зумеры предпочли сексу уход за кожей и разгневали возлюбленных

Кадр: @maytexmyers / TikTok

Зумеры отказались от секса с возлюбленными в угоду уходу за кожей. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Последовательницы эстетики Clean Girl, олицетворяющей чистоту и здоровый образ жизни, прибегают к уходу за лицом, который состоит сразу из нескольких этапов. Девушки наносят на лица маски, патчи и другие косметические средства, из-за чего они зачастую предпочитают рутину интиму с партнерами.

«Для многих красота важнее секса и любви. Девушка сразу с несколькими масками на лице не очень расположена к сексу», — считает репортер Джессика Дефино.

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С ее мнением солидарна 24-летняя блогерша Дейзи, которая утверждает, что нередко ругается с молодым человек из-за бьюти-рутины. «Когда я заканчиваю уход — мой парень уже спит. Утром мы часто спорим по этому поводу, потому что он разгневан от недостатка внимания», — говорит она.

В июне сообщалось, что молодежь также пристрастилась к небрежным нарядам в 2024 году. Речь идет о модном течении под названием «паршивое лето», или «дрянная мода», которое является противоположностью эстетики clean girl.

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      Карина Черных
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