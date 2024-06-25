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10:44, 25 июня 2024Ценности

Молодежь пристрастилась к дрянной моде в 2024 году

NYP: молодежь пристрастилась к дрянной моде в 2024 году

Фото: @charli_xcx

Молодежь пристрастилась к небрежным нарядам в 2024 году. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о модном течении под названием «паршивое лето» или «дрянная мода», которое является противоположностью эстетики clean girl. Тенденция предполагает небрежную прическу, смазанный макияж и мятую одежду. Популяризатором тренда считают певицу Charli XCX, которая регулярно выступает перед публикой в подобных образах.

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Отмечается, что количество поисковых запросов в TikTok на тему «паршивого лета» значительно выросло в последний месяц.

В мае стилист Александр Рогов порекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.

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      Карина Черных
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