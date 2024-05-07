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17:43, 7 мая 2024Ценности

Стилист Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед

Стилист Рогов посоветовал носить одежду задом наперед из-за нового тренда
Александр Рогов

Александр Рогов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стилист Александр Рогов в Telegram посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед.

Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник. В качестве иллюстрации он опубликовал снимки манекенщиц с показов брендов Chanel, Carven, Lorenzo Serafini и Rokh, где девушки дефилировали в одежде с данной деталью.

«Можно носить уже сейчас, просто надев вещь задом наперед!» — добавил стилист.

Ранее в мае стилист Алеко Надирян назвал россиянам необычные модные наряды в 2024 году. Он посоветовал обратить внимание на потертые куртки и жилеты, растянутые штаны плотника и комбинезоны.

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      Алина Гостева
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