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16:29, 4 мая 2024Ценности

Российский стилист назвал модными растянутые штаны плотника

Стилист Алеко Надирян назвал модными растянутые штаны плотника и потертые куртки

Фото: Meg / Unsplash

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянам необычные модные наряды в 2024 году.

По словам эксперта, в настоящее время оказалась актуальна одежда в рабочем стиле. Так, он посоветовал обратить внимание на потертые куртки и жилеты, растянутые штаны плотника и комбинезоны. При этом предпочтительно, чтобы данные предметы гардероба выглядели поношенными, отметил специалист.

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«Самое время наведаться к родственникам или друзьям в гараж и проверить, не завалялись ли там ценные экспонаты для создания образов в эстетике workwear», — обратился к подписчикам автор поста.

В январе сообщалось, что «дедовский» стиль одежды стал модным у молодежи и старшего поколения. Отмечалось, что представители поколения Z и так называемые бумеры заинтересовались винтажными вещами, которые обычно ассоциируются с гардеробом пожилых людей.

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      Алина Гостева
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