«Дедовский» стиль одежды стал модным у молодежи и старшего поколения. Соответствующие данные приводит интернет-сервис по обмену изображениями Pinterest.

Отмечается, что представители поколения Z и так называемые бумеры заинтересовались винтажными вещами, которые обычно ассоциируются с гардеробом пожилых людей. По информации фотохостинга, количество поисковых запросов со словами grandpa core (grandpa с английского — «дедушка») выросло на 65 процентов с прошлого года, а с фразой grandpa style — на 60 процентов.

При этом по указанным запросам на Pinterest открываются кадры c кардиганами, жилетами, трикотажными изделиями и брюками в стиле ретро, а также с картузами, шляпами, подтяжками и шарфами.

В феврале 2022 года сообщалось, что в моду вернулся «отцовский» свитер из 1990-х. Речь идет о трикотажном свитере с воротником и молнией во всю длину. В прошлом подобные предметы гардероба носили голливудские знаменитости и рок-звезды.