Отцовский свитер из 1990-х вновь вернулся в моду

Популярный у женщин и мужчин в 1990-х предмет одежды вернулся в моду в 2022 году. Об этом сообщает GQ.

Речь идет о трикотажном свитере с воротником и молнией во всю длину. Согласно информации издания, в прошлом свитера в «отцовском» стиле носили голливудские знаменитости и рок-звезды. Среди них, например, актеры Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Маколей Калкин, а также актрисы Джулия Робертс и Кира Найтли.

Редакторы отмечают, что такой свитер вновь стал пользоваться спросом благодаря своей многофункциональности. «Одним движением молнии он может превратиться из водолазки с воротником-стойкой в кардиган», — пояснили они. Стилисты посоветовали сочетать упомянутую вещь с тренчем, широкими брюками или шортами-бермудами.

Ранее в феврале модные редакторы портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.