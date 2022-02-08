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Стилисты назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х

Стилисты заявили, что топы с завязками и кожаные брюки из 2000-х войдут в моду в 2022 году

Фото: COS

Модные редакторы перечислили самые популярные тренды нового года, которые вернутся в моду из 2000-х. Соответствующая подборка появилась на сайте портала Who What Wear.

Журналисты заявили, что распространение тренда на одежду и аксессуары упомянутого периода обусловлено активным пользованием поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) соцсетью TikTok. Эксперты проанализировали видео на фэшн-тематику, а также ассортименты популярных модных домов и выяснили, какие предметы гардероба из нулевых являются актуальными в 2022 году.

Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя. Кроме того, на прилавки бутиков вернулись кожаные брюки и юбки со змеиным принтом, которые в молодости носила американская певица Кристина Агилера.

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По словам редакторов, в моду также вошли минималистичные базовые футболки, костюмы в тонкую полоску, а также нарядные полупрозрачные блузки разных цветов.

Актуальными аксессуарами в стиле нулевых станут сумка-багет, вязаные сумки, цепочки на тело и прямоугольные очки с розовыми стеклами. Среди обуви стилисты рекомендуют выбирать сандалии на массивной платформе.

В декабре стилисты Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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Айсель Эюбова
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