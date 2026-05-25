Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди заметили на двойном свидании

TMZ: Модель Дженнер и актера Элорди заметили на двойном свидании в Монтесито

Папарацци заметили американскую модель Кендалл Дженнер и австралийского актера Джейкоба Элорди на двойном свидании в Монтесито, штат Калифорния в США. Об этом пишет TMZ.

Знаменитости попали в объективы камер, когда они ужинали в местном ресторане вместе с друзьями. На размещенных кадрах потенциальные возлюбленные предстали в черной одежде.

По словам анонимных собеседников портала, манекенщица не стеснялась своих чувств и на протяжении всего вечера обнимала актера и запускала пальцы в его волосы. При этом он сам постоянно смеялся и улыбался.

Ранее сообщалось, что Дженнер и Элорди запечатлели во время отдыха на уединенном пляже на Гавайях. Они сидели на песке рядом с доской для серфинга и смотрели друг на друга.