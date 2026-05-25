Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:28, 25 мая 2026Ценности

Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди заметили на двойном свидании

TMZ: Модель Дженнер и актера Элорди заметили на двойном свидании в Монтесито
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Папарацци заметили американскую модель Кендалл Дженнер и австралийского актера Джейкоба Элорди на двойном свидании в Монтесито, штат Калифорния в США. Об этом пишет TMZ.

Знаменитости попали в объективы камер, когда они ужинали в местном ресторане вместе с друзьями. На размещенных кадрах потенциальные возлюбленные предстали в черной одежде.

По словам анонимных собеседников портала, манекенщица не стеснялась своих чувств и на протяжении всего вечера обнимала актера и запускала пальцы в его волосы. При этом он сам постоянно смеялся и улыбался.

Ранее сообщалось, что Дженнер и Элорди запечатлели во время отдыха на уединенном пляже на Гавайях. Они сидели на песке рядом с доской для серфинга и смотрели друг на друга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

    Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok