Экономика
20:20, 25 мая 2026

В российском городе при сносе здания кусок стены упал на прохожую

В Казани при сносе здания на прохожую упал кусок стены
Виктория Клабукова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани во время сноса одного из зданий пострадала проходившая мимо женщина. На нее упал кусок стены, передает «Татар-информ».

Госпитализацией закончился демонтаж фитнес-клуба «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа. При сносе дома, к неожиданности рабочих, стала рушиться одна из стен. Один из обломков рухнул на прохожую. Ее увезли в больницу на скорой. Состояние горожанки оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в другом российском городе, Санкт-Петербурге, штукатурка с дома 1910 года постройки проломила женщине голову. Обрушение произошло на Малой Монетной улице. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

В марте на улице Большой Морской фрагмент облицовки особняка рухнул мужчине на голову. Пострадавшего с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию.

