В Петербурге упавшая с дома штукатурка проломила голову прохожему

В центре Петербурга часть фасада рухнула на голову прохожему

В центре Санкт-Петербурга упавшая с фасада штукатурка проломила голову прохожему. Кадры с места происшествия публикует «Фонтанка».

Облицовка рухнула на мужчину с особняка Салова по улице Большой Морской. Кусок штукатурки обвалился прямо на тротуар. Пострадавшего с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию.

По факту случившегося прокуратурам Адмиралтейского района инициировала проверку. Возбуждено уголовное дело. Как сообщается, ремонт фасада здания намечался на 2030 год и должен был занять два года.

Ранее в другом российском городе, Ростове-на-Дону, часть фасада дома рухнула на тротуар. Оставшийся от облицовки кусок лепнины повис в воздухе. В подмосковном Одинцово кусок фасада, отвалившись, упал на припаркованный неподалеку автомобиль. Часть облицовки снесло ветром с 23-го этажа. Случай едва не обернулся трагедией: фрагмент фасада мог рухнуть на голову проходившего мимо курьера.