Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:53, 11 марта 2026Экономика

В Петербурге упавшая с дома штукатурка проломила голову прохожему

В центре Петербурга часть фасада рухнула на голову прохожему
Виктория Клабукова

В центре Санкт-Петербурга упавшая с фасада штукатурка проломила голову прохожему. Кадры с места происшествия публикует «Фонтанка».

Облицовка рухнула на мужчину с особняка Салова по улице Большой Морской. Кусок штукатурки обвалился прямо на тротуар. Пострадавшего с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию.

По факту случившегося прокуратурам Адмиралтейского района инициировала проверку. Возбуждено уголовное дело. Как сообщается, ремонт фасада здания намечался на 2030 год и должен был занять два года.

Ранее в другом российском городе, Ростове-на-Дону, часть фасада дома рухнула на тротуар. Оставшийся от облицовки кусок лепнины повис в воздухе. В подмосковном Одинцово кусок фасада, отвалившись, упал на припаркованный неподалеку автомобиль. Часть облицовки снесло ветром с 23-го этажа. Случай едва не обернулся трагедией: фрагмент фасада мог рухнуть на голову проходившего мимо курьера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    Россиян предупредили о рисках покупки и аренды дачи

    Мостовой рассказал об отношении к уехавшим за границу спортсменам в 90-е

    В России обвалились продажи автомобилей популярной марки

    Зеленский высказался о дате возобновления работы нефтепровода «Дружба»

    Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

    Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

    Пара туристов отправилась на пляж с родственниками и не выжила у них на глазах

    В России рассказали о новых мерах поддержки участников СВО и их семей

    Уехавший в США российский комик высказался об американском гражданстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok