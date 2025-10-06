В российском городе часть фасада дома рухнула на тротуар

В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад здания. Об этом пишет Telegram-канал «Это Ростов».

Обрушение произошло ночью на Ворошиловском проспекте. Часть фасада дома рухнула прямо на тротуар. Ростовчане опасаются дальнейшего разрушения здания: кусок лепнины повис в воздухе и в любой момент может упасть. Место происшествия огородили сигнальной лентой. Горожане вызвали спасателей и позвонили в единую дежурную службу по Кировскому району.

Кроме того, ростовчане обратились к первому замглавы района. Чиновник пообещал помочь и демонтировать свисающий кусок. «Все приехали, посмотрели на это дело и уехали. Никто ничем пока не помог», — поделилась местная жительница.

В январе аналогичный случай произошел в другом российском городе, Воронеже. Подпорная стена не выдержала оттепели и рухнула на тротуар. Местные жители давно отмечали, что стена накренилась.

Ранее в Санкт-Петербурге крыши домов рухнули на машины. Конструкции сорвало сильным порывом ветра, и они улетели на проезжую часть.