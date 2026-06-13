В МИД России сообщили о демарше из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Бердыев: Россия объявила демарши США из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Россия объявила демарши США из-за недопуска делегатов на мероприятия «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев в беседе с РИА Новости.

По его словам, представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в США на мероприятия G20 из-за того, что эти организации присутствуют в американских санкционных списках.

«Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — рассказал Бердыев.

Ранее Бердыев заявил о крахе украинизации G20. «Вот эта истерия, которую нагнетали в последние годы не только в "Двадцатке", но и вообще западные страны, пытаясь поставить во главу угла украинский сюжет в качестве некоего главного вызова, потерпела полный крах», — сказал он.