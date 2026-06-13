Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:06, 13 июня 2026Мир

В МИД России сообщили о демарше из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Бердыев: Россия объявила демарши США из-за недопуска делегатов на мероприятия G20
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия объявила демарши США из-за недопуска делегатов на мероприятия «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев в беседе с РИА Новости.

По его словам, представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в США на мероприятия G20 из-за того, что эти организации присутствуют в американских санкционных списках.

«Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — рассказал Бердыев.

Ранее Бердыев заявил о крахе украинизации G20. «Вот эта истерия, которую нагнетали в последние годы не только в "Двадцатке", но и вообще западные страны, пытаясь поставить во главу угла украинский сюжет в качестве некоего главного вызова, потерпела полный крах», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о поддержке биолабораторий на Украине. Россия подозревала о них несколько лет. Как Москва отреагировала на признание?

    Появилось видео поражения моста в Харьковской области 43 российскими дронами

    В Москве вырубят американский клен в течение ближайших 10 лет

    Додик уличил страны Евросоюза в одном действии против России

    Новый премьер Венгрии анонсировал крупнейшее разоблачение правительства Орбана

    В МИД России сообщили о демарше из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

    Дмитриев обратился к сыну Байдена с неожиданной просьбой по Украине

    На Украине сообщили о расколе в ЕС из-за России

    США уничтожили иранские дроны-камикадзе на подлете к судам в Ормузском проливе

    Возможность налаживания авиасообщения с Чили оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok