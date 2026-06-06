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13:26, 6 июня 2026МирЭксклюзив

В МИД России заявили о крахе украинизации G20

Посол МИД РФ Бердыев: Украинская повестка должна быть исключена из АТЭС и G20
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Росконгресс

Попытки западных стран сделать украинскую повестку центральной темой обсуждения в «Большой двадцатке» (G20) не принесли результатов и привели к дискредитации Запада в глазах международного сообщества. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вот эта истерия, которую нагнетали в последние годы не только в "Двадцатке", но и вообще западные страны, пытаясь поставить во главу угла украинский сюжет в качестве некоего главного вызова, потерпела полный крах и окончательно дискредитировала Запад в глазах международного сообщества», — сказал дипломат.

По оценке российской стороны, в АТЭС и G20 сформировалось понимание необходимости исключить украинскую тематику из обсуждений и итоговых документов.

«Само американское председательство [в G20], когда начинало процесс рабочий в рамках текущего года, четко обозначило свою позицию: никакой политики в данном форуме быть не должно. Мы должны концентрироваться на вопросах экономического роста и развития», — добавил Бердыев.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.

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