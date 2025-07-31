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17:59, 31 июля 2025Экономика

В Петербурге крыши домов обрушились на машины и проезжую часть

В Петербурге крыши домов из-за непогоды обрушились на машины и проезжую часть
Полина Кислицына (Редактор)

В Петербурге крыши домов, которые сорвало из-за непогоды, улетели на машины и проезжую часть. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «Петербург с огоньком».

Один из инцидентов произошел на улице Академика Лебедева. На записи, сделанной очевидцем его последствий, можно увидеть части крыши, лежащие на дороге возле автомобиля BMW, на который они обрушились. Водитель установил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию. Пострадавших в результате случившегося нет.

Свидетелями аналогичного происшествия стали жильцы дома на улице Всеволода Вишневского. На снятом одним из них видео можно наблюдать, как обломки крыши летят прямо на припаркованные у здания машины. Возле дома, расположенного по адресу улица Уральская, 11, на фоне шквалистого ветра авто придавило деревом.

Ранее в июле стало известно, что в Хабаровске тополь упал на жилой дом и проломил крышу.

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