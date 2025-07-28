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11:56, 28 июля 2025Экономика

В российском городе дерево проломило крышу жилого дома

В Хабаровске тополь рухнул на жилой дом и проломил крышу
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске дерево упало на жилой дом, проломив крышу. Жалобы собственников остаются без ответа, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе после бури. Сильный порыв ветра повалил росший у дома тополь. В результате обрушения пострадала кровля здания. Она буквально превратилась в решето, пишет канал — во время дождей вода потоком льется вниз к жильцам. Одна из пробоин образовалась прямо над входом в квартиру. Многочисленные обращения в ответственные инстанции не приносят пользы. Не получили продвижения и письма в местную администрацию. Даже организовывать уборку дерева жильцам пришлось самим — как оказалось, подходящего для такого груза крана у властей не нашлось.

Ранее в другом российском городе, Санкт-Петербурге, дерево рухнуло на горожанку. Ствол снесло шквалом ветра в Александровском парке. Пострадавшую госпитализировали с ушибами и ссадинами. В Калининграде во время прогулки в детском саду деревом придавило шестилетнего мальчика. Ребенок выжил.

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