Дерево рухнуло на женщину в Петербурге

Дерево упало на женщину в Александровском парке Санкт-Петербурга

В Александровском парке, расположенном в Петроградском районе Санкт-Петербурга, дерево рухнуло на проходившую мимо женщину. Запись с камер видеонаблюдения публикует 360.ru.

На кадрах видно, как дерево обламывается из-за порывов сильного ветра. Его верхушка падает на женщину. По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибы и ссадины.

Телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что женщине — 59 лет.

В пятницу, 4 июля, Петербург оказался под угрозой редкого наводнения. Городскую дамбу закрыли, утром уровень воды с внешней стороны поднялся до 180 сантиметров. Пострадали некоторые районы, не защищенные стенами дамбы.

Из-за сильного ветра в городе продлили «желтый» уровень опасности.