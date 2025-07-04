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12:38, 4 июля 2025Экономика

На Петербург обрушилось наводнение, есть первые пострадавшие. Что происходит в городе на Неве?

В Петербурге появились первые пострадавшие во время наводнения
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В пятницу, 4 июля, Санкт-Петербург оказался под угрозой редкого наводнения. Городскую дамбу срочно закрыли, уровень воды с внешней стороны поднялся до 180 сантиметров. Пострадали некоторые районы, не защищенные стенами дамбы. Согласно прогнозам синоптиков, вода может подняться до 190 сантиметров.

Наводнение в июле произошло впервые с 1865 года

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, наводнение произошло из-за усиления западного ветра, что не характерно для летнего периода. В связи с особой траекторией циклона в акватории Финского залива и Невской губы порывы ветра в течение всей пятницы могут достигать 20-25 метров в секунду, что и создало нагон воды к городу.

«Так что комплекс защитных сооружений (КЗС) придется закрывать, но высокую воду в Неве и каналах мы все равно увидим, так как сильный ветер этому будет способствовать. Ориентировочно до 130-140 сантиметров уровень у водного поста Горный институт может подняться», — рассказал Колесов.

Он добавил, что прежде наводнение в июле в Санкт-Петербурге случалось лишь однажды, в 1865 году. После этого в городе не складывалось погодных условий для такого явления.

Уровень воды начал увеличиваться утром пятницы и может продолжить расти до обеда. В 21:00 3 июля дирекция КЗС Санкт-Петербурга от наводнений сообщила о закрытии дамбы. Уровень воды в Финском заливе с внешней стороны защитного сооружения превысил отметку в 180 сантиметров и, согласно прогнозам, может подняться до 190 сантиметров. При этом в черте Санкт-Петербурга, на гидрологическом посту Горный институт, вода поднялась до 105 сантиметров, а на гидрологическом посту Обуховский — до 138 сантиметров.

Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 сантиметров, в первой половине дня он ожидается ориентировочно до 120 сантиметров

Александр Колесовначальник регионального Гидрометцентра

Отмечается, что в Санкт-Петербурге фиксируют наводнение, если уровень воды в Неве поднимается выше 161 сантиметра.

Несколько районов пострадали от воды

Сейчас порывы ветра в Петербурге могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метров в секунду. Из-за этого в городе продлили «желтый» уровень опасности. В связи с непогодой власти временно закрыли парки музея-заповедника «Петергоф», а также Летний и Михайловский сады. Жителей призывают соблюдать осторожность.

Из-за наводнения пострадали некоторые районы, находящиеся вне стен дамбы. Так, в Курортном районе на парковке у пляжа «Дюны» затопило несколько автомобилей, а на самом пляже под воду ушли скамейки и раздевалки. В парке «Дубки» залило детскую площадку.

На кадрах, которыми поделились жители Северной столицы, можно увидеть упавшие на дорогу деревья и искрящиеся провода. Во дворе на Серебристом бульваре из-за обрушившихся стволов оказался заблокирован проезд. По данным СМИ, за утро ветер снес более 35 деревьев, которые повредили минимум 5 автомобилей.

Появились первые пострадавшие — травмы получили две женщины, одна из которых находилась в салоне машины в Кронштадте, когда на авто упало дерево. Информация о второй горожанке не уточняется.

Ветер также повалил остановку в Пушкинском районе и другие слабо закрепленные конструкции. Порывы ветра срывают части крыш со зданий.

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