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19:32, 24 июня 2025Экономика

Дерево рухнуло на ребенка в детском саду российского города

В Калининграде дерево рухнуло на шестилетнего мальчика в детском саду
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: СУ СК РФ по Калининградской области

В Калининграде дерево рухнуло на шестилетнего мальчика во время прогулки в детском саду. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону.

Инцидент произошел в Ленинградском районе города. Воспитатели вывели детей на прогулку. Поднялся сильный ветер, и на одного ребенка упало дерево. Мальчик выжил, но получил травмы.

«С травмами ребенок доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве. Другие обстоятельства случившегося следователи не назвали.

Ранее в Челябинске дерево рухнуло на машину и раскололось об нее пополам. Инцидент в российском городе произошел вечером в понедельник, 9 июня, на улице Аносова. Толстый ствол старого дерева стоял под наклоном и не выдержал нагрузки — упал прямо на припаркованный во дворе автомобиль.

Сидевшие на лавочке неподалеку люди испугались, но не пострадали. На машине же остались вмятины и треснутое лобовое стекло.

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