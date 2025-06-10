Дерево рухнуло на машину россиян и раскололось пополам

На видео сняли дерево, которое упало на автомобиль и сломалось об него пополам

В Челябинске дерево рухнуло на машину и раскололось об нее пополам. Момент падения растения сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент в российском городе произошел вечером в понедельник, 9 июня, на улице Аносова. Толстый ствол старого дерева стоял под наклоном и не выдержал нагрузки — упал прямо на припаркованный во дворе автомобиль.

На кадрах с места происшествия видно, как после падения дерево отскакивает от крыши машины и разламывается пополам. Сидевшие на лавочке неподалеку люди испугались, но не пострадали. На машине же остались вмятины и треснутое лобовое стекло.

Ранее жительница Челябинска провалилась в колодец и получила травмы. Инцидент произошел возле одного из многоквартирных домов. Момент падения сняла камера видеонаблюдения: женщина, которая шла по тротуару, рухнула вниз головой — ее нога зацепилась за бортик, а сверху ее придавило люком.