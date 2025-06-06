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22:02, 6 июня 2025Экономика

Россиянка провалилась в колодец и получила травмы

Жительница Челябинска провалилась в колодец и получила травмы
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Жительница Челябинска провалилась в колодец и получила травмы. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел возле одного из многоквартирных домов. Момент падения сняла камера видеонаблюдения: женщина, которая шла по тротуару, рухнула вниз головой — ее нога зацепилась за бортик, а сверху ее придавило люком. «Люди, помогите, пожалуйста!» — кричала она, пока ей на помощь из ближайшего к колодцу подъезда не бросился один из жильцов дома. Мужчина помог пострадавшей выбраться и вызвал скорую помощь. Медики выявили у жительницы Челябинска внутреннюю гематому голеностопа. Пока женщина практически не может пошевелить левой рукой, а травмированная нога посинела и опухла, и наступать на нее ей нельзя.

Ранее стало известно, что в Чите коммунальщики выплатят местной жительнице, упавшей в колодец, 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

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