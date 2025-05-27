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23:13, 27 мая 2025Экономика

В российском городе женщине заплатят 100 тысяч рублей за падение в колодец

Жительнице Читы заплатят 100 тысяч рублей за падение в колодец
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Чите местной жительнице заплатят 100 тысяч рублей за падение в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Летом 2023 года 34-летняя местная жительница, проходившая мимо здания гостиницы «Аэропорт» вместе с несовершеннолетним ребенком и матерью, наступила на плохо закрепленную крышку люка кабельного колодца и провалилась в него, заработав множественные ссадины и гематомы голени и бедра. Через некоторое время после случившегося она обратилась в суд, чтобы добиться компенсации.

В ходе расследования было установлено, что колодец предназначен для обслуживания сетей связи телекоммуникационной компании, а инцидент произошел из-за его ненадлежащего содержания. В результате суд удовлетворил иск женщины и взыскал с компании компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что управляющая компания в Нягани заплатит ребенку 200 тысяч рублей за травмы, которые тот получил из-за неубранного снега. Уточняется, что снег с крыши упал несовершеннолетнему на голову и он получил сотрясение мозга.

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