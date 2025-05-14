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08:46, 15 мая 2025Экономика

Российские коммунальщики заплатят ребенку сотни тысяч рублей за неубранный снег

УК в Нягани заплатит ребенку 200 тысяч рублей за травму из-за неубранного снега
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Коммунальщики в Нягани заплатят ребенку сотни тысяч рублей за неубранный снег. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Суды Югры» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в начале марта этого года: на ребенка, находившегося возле подъезда дома, с крыши здания рухнул снег. В результате пострадавший получил сотрясение головного мозга, ему порекомендовали обратиться в поликлинику, где ему назначили лечение. Однако вскоре состояние ребенка ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. Из больницы его выписали в середине марта.

Изучив обстоятельства случившегося, прокурор пришел к выводу, что его причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей компанией. Он попросил взыскать с УК 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, возместить родителям несовершеннолетнего траты на лекарства в размере 2,7 тысячи рублей, а также оплатить штраф в половину от взысканной судом суммы. Суд частично удовлетворил требования прокурора, взыскав с обслуживающей организации компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей, расходы на лекарства и штраф в размере 101 тысячу рублей.

На данный момент решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Новом Уренгое управляющая компания заплатит 200 тысяч за крышку электрощитка, которая упала на голову ребенку и рассекла ее. Инцидент произошел в микрорайоне Мирный, в подъезде дома 1/8, в феврале 2025 года.

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