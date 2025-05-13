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23:13, 13 мая 2025Экономика

Коммунальщики заплатят ребенку сотни тысяч рублей за упавшую крышку электрощитка

В Новом Уренгое УК заплатит 200 тыс. за упавшую на голову ребенка крышку щитка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

В Новом Уренгое управляющая компания (УК) заплатит ребенку сотни тысяч рублей за упавшую крышку электрощитка. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В феврале 2025 году в подъезде дома 1/8 микрорайона Мирный, который обслуживает УК «Уютный север», металлическая крышка электрощитка упала на голову пятилетнему ребенку. Несовершеннолетнему понадобилась помощь медиков. В результате прокурорской проверки было установлено, что пострадавший получил травму из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию общедомового имущества управляющей организацией.

Чтобы защитить права ребенка, прокурор обратился с иском в суд и потребовал взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил его требования и постановил выплатить в пользу ребенка 200 тысяч рублей. Исполнение соответствующего решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что 61-летняя тюменка упала с самоката в парке и отсудила у ответственной организации 400 тысяч рублей. Уточняется, что в результате случившегося женщина получила множественные переломы левой ноги, ей понадобились госпитализация и операция.

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