Пенсионерка получила 400 тысяч рублей за падение с самоката

В Тюмени пенсионерка упала с самоката в парке и отсудила 400 тысяч рублей

В Тюмени пенсионерка упала с самоката в парке и отсудила у ответственной организации сотни тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В мае 2023 года 61-летняя россиянка выехала на прогулку с внуком на самокатах. Родственники отправились в парк «Затюменский». При спуске в «Памп-парке» на сооружении «Волна» женщина упала и получила множественные переломы левой ноги. Ее госпитализировали и прооперировали.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру с заявлением о ненадлежащем содержании элементов скейт-площадки в парке. Проверка показала, что сооружение «Волна» имеет многочисленные дефекты в виде отслоений, отщепов и сколов древесины. За объект отвечает муниципальная спортивная школа № 2. Суд постановил, что балансодержатель должен выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Ранее жительница Санкт-Петербурга поскользнулась на наледи во дворе дома и отсудила 450 тысяч рублей у управляющей компании.