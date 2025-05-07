Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 7 мая 2025Экономика

Пенсионерка получила 400 тысяч рублей за падение с самоката

В Тюмени пенсионерка упала с самоката в парке и отсудила 400 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюмени пенсионерка упала с самоката в парке и отсудила у ответственной организации сотни тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В мае 2023 года 61-летняя россиянка выехала на прогулку с внуком на самокатах. Родственники отправились в парк «Затюменский». При спуске в «Памп-парке» на сооружении «Волна» женщина упала и получила множественные переломы левой ноги. Ее госпитализировали и прооперировали.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру с заявлением о ненадлежащем содержании элементов скейт-площадки в парке. Проверка показала, что сооружение «Волна» имеет многочисленные дефекты в виде отслоений, отщепов и сколов древесины. За объект отвечает муниципальная спортивная школа № 2. Суд постановил, что балансодержатель должен выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Ранее жительница Санкт-Петербурга поскользнулась на наледи во дворе дома и отсудила 450 тысяч рублей у управляющей компании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    В России замедлился рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости