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23:14, 5 мая 2025Экономика

Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

Жительница Петербурга отсудила 450 тысяч рублей за перелом от падения во дворе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жительница Петербурга отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор. Внимание на ситуацию обратили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В январе 2024 года женщина, которая проходила мимо дома по проспекту Просвещения, поскользнулась на наледи, упал и получила перелом. В результате ей потребовалось длительное лечение, она до сих пор проходит реабилитацию и испытывает боли.

Уточняется, что за очистку двора от снега отвечала управляющая компания «Континент 5». В суде коммунальщики утверждали, что россиянка якобы получила травму из-за то, что решила взобраться на кучу снега, подготовленную к вывозу, однако записи с камер видеонаблюдения показали, что петербурженка этого не делала. Суд установил, что организация ненадлежащим образом выполняла обязанности по уборке снега и обработке поверхности противогололедными средствами, и обязал выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 150 тысяч рублей — всего 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени отсудила у управляющей компании 700 тысяч рублей за залитую квартиру. Ей удалось доказать, что сотрудники не предприняли никаких действий для ликвидации начавшегося потопа, из-за чего ситуация усугубилась и имущество пострадало еще сильнее.

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