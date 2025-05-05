Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

Жительница Петербурга отсудила 450 тысяч рублей за перелом от падения во дворе

Жительница Петербурга отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор. Внимание на ситуацию обратили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В январе 2024 года женщина, которая проходила мимо дома по проспекту Просвещения, поскользнулась на наледи, упал и получила перелом. В результате ей потребовалось длительное лечение, она до сих пор проходит реабилитацию и испытывает боли.

Уточняется, что за очистку двора от снега отвечала управляющая компания «Континент 5». В суде коммунальщики утверждали, что россиянка якобы получила травму из-за то, что решила взобраться на кучу снега, подготовленную к вывозу, однако записи с камер видеонаблюдения показали, что петербурженка этого не делала. Суд установил, что организация ненадлежащим образом выполняла обязанности по уборке снега и обработке поверхности противогололедными средствами, и обязал выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 150 тысяч рублей — всего 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени отсудила у управляющей компании 700 тысяч рублей за залитую квартиру. Ей удалось доказать, что сотрудники не предприняли никаких действий для ликвидации начавшегося потопа, из-за чего ситуация усугубилась и имущество пострадало еще сильнее.