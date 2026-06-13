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05:43, 13 июня 2026Бывший СССР

На Украине подтвердили информацию о начавшихся проблемах с загранпаспортами

Полиграфкомбинат «Украина» подтвердил задержки с загранпаспортами и другими документами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Полиграфкомбинат «Украина» подтвердил информацию о начавшихся проблемах с загранпаспортами. Происходят задержки с их изготовлением и выдачей, проблемы коснулись и других документов, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Причиной таких затруднений в организации назвали постоянные комбинированные атаки ВС России на украинскую столицу.

Впервые о том, что гражданам, ожидающим оформления и выдачи документов, рассылают предупреждения о задержках, стало известно 9 июня. В отделениях сообщали о проблемах с бланками, также украинцы испытывали трудности при попытке записаться на заказ загранпаспортов. Ожидание документов растягивается на несколько месяцев.

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