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23:47, 9 июня 2026Бывший СССР

На Украине начались проблемы с загранпаспортами

«Страна»: На Украине начались проблемы с загранпаспортами, выдачу документов задерживают
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине начались проблемы с загранпаспортами, сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале. Гражданам, ожидающим оформления и выдачи документов, рассылают предупреждения о задержках.

«Нам пояснили, что не хватает бланков. Если заказывать срочное изготовление документа, то за 7 рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают. Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно. Если заказывать не срочное изготовление (ранее его делали 20 рабочих дней), то мы ориентируем людей приблизительно на пару месяцев. Но может быть и дольше, если проблема с бланками пойдет по нарастающей», — предупредила одна из сотрудниц столичного филиала «Паспортного сервиса».

При этом украинцы столкнулись с трудностями при записи на заказ загранпаспортов: онлайн можно записаться не раньше, чем через неделю, а в живой очереди можно провести несколько часов. Издание отмечает, что ажиотаж может быть связан с сезоном отпусков.

Ранее на Украине оценили возможный новый отток населения за границу. После открытия границ республику могут покинуть еще примерно 1,5-2 миллиона человек.

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