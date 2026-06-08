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23:24, 8 июня 2026Бывший СССР

На Украине оценили возможный новый отток населения за границу

Эксперт Черный: Украину после открытия границ могут покинуть еще около 1,5-2 млн человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Украину после открытия границ могут покинуть еще примерно 1,5-2 миллиона граждан. Такую цифру назвал главный эксперт по реформам экономического сектора экономической экспертной платформы Руслан Черный, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что не видит в этом ничего страшного несмотря на сильный дефицит кадров. Черный напомнил, что после открытия границ для молодых мужчин страну покинули около 400 тысяч украинцев.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что массовая миграция украинцев в Польшу стала ужасной новостью для страны. Она уточнила, что в стране уже более 1,5 миллиона украинцев. По мнению Зайончковской-Герник, граждан Украины призывного возраста следует депортировать обратно на родину.

До этого Нацбанк Украины спрогнозировал, что 400 тысяч украинцев покинут страну в 2026-м и следующем году.

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