В Европарламенте прокомментировали миграцию украинцев в Польшу

Зайончковская-Герник призвала помешать массовой миграции украинцев в Польшу

Массовая миграция украинцев в Польшу стала ужасной новостью для страны, а граждан Украины призывного возраста следует депортировать обратно на родину, заявила депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

Нацбанк Украины отметил, что 400 тысяч украинцев покинут страну в 2026 и следующем году. По мнению политика, большинство из них, вероятно, уедут в Польшу.

«В нашей стране уже проживает более 1,5 миллиона граждан Украины, и в столь короткие сроки ожидается приток еще нескольких сотен тысяч человек!» — прокомментировала она. Зайончковская-Герник призвала помешать миграции украинцев в ЕС.

Ранее тревел-блогерша описала Польшу словами «много мигрантов с Украины».