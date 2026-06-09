Женщин предупредили об испорченном сексе из-за одной ошибки в душе

Одна ошибка во время принятия душа может испортить секс, считает гинеколог Афья Витория. Об этом она рассказала женщинам в разговоре с изданием Metropoles.

Витория призвала отказаться от мытья горячей водой, поскольку она удаляет естественные масла с тела, из-за чего кожа становится чувствительнее. «Интимная зона тоже может страдать от сухости из-за высоких температур. Это провоцирует раздражение, жжение, зуд и даже появление трещин на коже», — подчеркнула специалистка.

Из-за этих проблем сексуальная жизнь точно будет испорчена, продолжила она. К примеру, у женщины может возникнуть дискомфорт или боль во время полового акта. Кроме того, добавила доктор, горячая вода нарушает баланс вагинальной среды, что чревато развитием различных заболеваний.

Ранее гинеколог Татьяна Сонина предупредила, что сидячая работа вредна для женщин. В том числе, по ее словам, из-за этого повышается риск варикозного расширения вен малого таза.

