Junge Welt: Cлова Стубба о России и НАТО стали худшей катастрофой для западных элит

Заявления президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии угрозы нападения России на страны НАТО стало катастрофой для западных политиков, стремящихся к военной эскалации. Такую точку зрения высказала немецкая газета Junge Welt (JW).

«Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать как раз те опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы еще до начала открытого конфликта, — высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных», — говорится в статье.

Как отмечает JW, финский лидер, скорее всего, начал осознавать необходимость нормализации отношений с Россией. Также, по мнению издания, фигура Стубба может быть особенно актуальна в связи с происходящими изменениями в конфликте на Украине.

Ранее Стубб заявил, что Финляндии, как и всему Европейскому союзу (ЕС), придется начать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.