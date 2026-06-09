Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 9 июня 2026Мир

В Германии назвали катастрофой слова президента Финляндии о России

Junge Welt: Cлова Стубба о России и НАТО стали худшей катастрофой для западных элит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Заявления президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии угрозы нападения России на страны НАТО стало катастрофой для западных политиков, стремящихся к военной эскалации. Такую точку зрения высказала немецкая газета Junge Welt (JW).

«Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать как раз те опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы еще до начала открытого конфликта, — высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных», — говорится в статье.

Как отмечает JW, финский лидер, скорее всего, начал осознавать необходимость нормализации отношений с Россией. Также, по мнению издания, фигура Стубба может быть особенно актуальна в связи с происходящими изменениями в конфликте на Украине.

Ранее Стубб заявил, что Финляндии, как и всему Европейскому союзу (ЕС), придется начать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа цель письма Зеленского Путину

    Скандальная порнозвезда устроила смертельное ДТП

    На Западе объяснили появление боеприпасов Bolt у границ НАТО с Россией

    Миллионы любителей популярной игры неосознанно помогли военным США

    В Германии назвали катастрофой слова президента Финляндии о России

    Выдавший ордер на «арест» Путина прокурор МУС отстранен от должности

    В Германии раскрыли план Зеленского с письмом Путину

    В США призвали понять один факт о НАТО

    В сети обсудили снимок Ким Кардашьян в откровенном наряде на «Формуле 1» без фотошопа

    Женщин предупредили об испорченном сексе из-за одной ошибки в душе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok