Стена обрушилась на тротуар в центре российского города

В центре Воронежа кирпичная стена не выдержала оттепели и рухнула на тротуар

В центре Воронежа кирпичная стена обрушилась на тротуар. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 8 января на улице Коммунаров, недалеко от отреставрированного Дома Кантонистов. Подпорная стена не выдержала оттепели и рухнула на пешеходную дорогу. До этого горожане отмечали, что конструкция накренена, и опасались, что она может обвалиться.

Упавшие на тротуар кирпичи перегородили путь пешеходам. После аварии коммунальщики оградили опасный участок пластиковыми блоками. Аналогичная судьба может ждать и участок стены со стороны улицы Сакко и Ванцетти — там из кладки выпадают кирпичи, а сверху на стену давит оставленный строителями бетонный блок.

Ранее в Нижнем Новгороде стена одного из жилых домов рухнула на детские кроватки. Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Коломенской. В результате аварии никто не пострадал. Детей в комнате на тот момент не было.