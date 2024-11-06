Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 6 ноября 2024Экономика

В российском городе стена дома рухнула на детские кроватки

В Нижнем Новгороде стена дома рухнула на детские кроватки
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Кстати... Новости Нижнего Новгорода.»

В одном из жилых домов в Нижнем Новгороде обвалилась часть стены. Конструкция рухнула прямо на детские кроватки, сообщается в последнем выпуске передачи «Кстати».

Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Коломенской. В результате аварии никто не пострадал. Детей в комнате на тот момент не было. Как признался отец, всей семьей они планировали поездку на понедельник, 4 ноября, но перепутали числа и уехали на день раньше — ровно тогда, когда обрушилась стена. Жильцы были своевременно эвакуированы. Некоторым из них предоставили варианты маневренного жилья, другие на время экспертизы переехали к родственникам. Власти рассматривают возможность компенсировать расходы на аренду.

По словам главы семейства, на обветшалость здания собственники жалуются уже 15 лет. Стены идут трещинами, и с каждым годом прорехи становятся все больше. «Трещит весь дом, по всему периметру», – говорят местные жители. Признания дома аварийным горожане добиваются не первый год, но безуспешно. Капитальный ремонт также отказываются проводить — фундамент планируется обновить не раньше 2037 года, оправдывая отсрочки дефицитом средств.

Ранее в статусе аварийного отказали жилому дому в Вязьме. Во время недавнего ливня в нем рухнул потолок. Аналогичная ситуация произошла в том же подъезде всего два года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон после победы Трампа обратился к европейским лидерам. Чего он опасается?

      Домохозяек призвали не мыть окна газетой

      100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

      Обнаружены подходящие для термоядерных реакторов материалы

      Депутат Бородай назвал ответственного за слив записи с его фразой о «лишних людях» на СВО

      Макрон призвал ЕС к реакции на победу Трампа

      В Кремле напомнили о временах почти равных бюджетов России и Нью-Йорка

      Семья рысей прогулялась по первому снегу в российском заповеднике

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      Пара фигуристов Косторная и Куница объявили о длительной приостановке карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше