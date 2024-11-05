Дому с двумя случаями обрушения потолка отказали в статусе аварийного

В Вязьме дом, в котором дважды рухнул потолок, не признают аварийным

В Вязьме Смоленской области во время ливня рухнул потолок в жилом доме. Добиться того, чтобы его признали ветхим, жильцы пытаются не первый год, пишет Readovka.

Инцидент произошел на втором этаже дома по улице Смоленской. Пострадавших нет — квартира, где провалились перекрытия, не была заселена. С аналогичной аварией собственники столкнулись всего пару лет назад, в 2022 году. Тогда потолок также обрушился в нежилой квартире, причем в том же подъезде.

Горожане опасаются повторения случившегося — состояние дома далеко не безопасно, а ему продолжают отказывать в статусе аварийного. «Сколько можно жить в таких условиях?! Никому нет до этого дела», – возмущаются жильцы.

Ранее на затяжную борьбу за аварийный статус пожаловались жильцы одного из домов в Новосибирске. Здание уже давно стоит без отмостки и фундамента, по стенам идут трещины, местами обваливается потолок. Через дыры в крыше дождевая вода стекает прямо в квартиры.