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19:42, 2 ноября 2024Экономика

В российском городе отказали в статусе аварийного дому с разрушенной крышей

В Новосибирске дом с разрушенной крышей отказываются считать аварийным
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске дому с разрушенной крышей отказали в статусе аварийного. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

На глазах разваливается дом на улице Тельмана. Здание уже давно стоит без отмостки и фундамента, от самой земли по стенам идут трещины. Кровля вся в прорехах — через дыры дождевая вода стекает прямо в квартиры. Пол на лестничной площадке сгнил, а на втором этаже то там, то здесь обваливается потолок.

На обветшалое состояние постройки горожане жалуются уже пятнадцать лет. Добиться переселения, однако, они не могут. Коллективная жалоба в мэрию не склонила мнение комиссии в пользу жильцов. Боясь за свое здоровье и так и не дождавшись маневренного жилья, собственники начали покидать квартиры. Положением дел в доме на улице Тельмана заинтересовались в Следственном комитете. Как сообщается, в региональном отделении ведомства инициировали доследственную проверку.

Ранее в поле зрения СК попали два дома вековой давности в Самаре. Один из них заливает нечистотами, его статус памятника архитектуры не помогает жильцам с решением их проблем. Другой, несмотря на отсутствие водопровода, а кое-где и печного отопления, не спешат признавать аварийным,

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