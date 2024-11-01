Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

Следком проверит ситуацию с двумя обветшалыми домами столетней давности в Самаре

В Самаре сточными водами затопило подвал столетнего жилого дома. Проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает пресс-служба ведомства.

Нечистотами заливает многоквартирный дом 1913 года постройки на улице Панова. Здание признано памятником архитектуры, но статус не помог жильцам добиться особого отношения властей. К коммунальной аварии привел износ инженерных коммуникаций. Теперь на лестничной площадке и во всех квартирах разносится резкий запах канализации. Из-за сырости, стоящей в доме, собственники опасаются за свое здоровье.

В связи с многочисленными жалобами жильцов региональное управление Следкома инициировало процессуальную проверку. О ее промежуточных результатах поручил доложить глава ведомства.

Также СК не обошел вниманием ситуацию в еще одном самарском доме вековой давности. Постройка является жилой, однако условия проживания далеки от достойных — из-за промерзших труб в здании не работает водопровод, квартиры отапливаются за счет печей. В одной из квартир, где с пожилой матерью проживает инвалид, нет и такого отопления — системы пришли в негодность. Температура упала ниже нормы. Между тем, дом не спешат расселять — здание отказываются признавать аварийным. Бастрыкин запросил у самарских следователей доклад о ходе и результатах проверки.

Ранее на затянувшееся расселение дома пожаловались астраханцы. В трехэтажном доме 1909 года постройки нет водопровода, а удобства располагаются на улице. Здание разрушается на глазах: глубокие трещины виднеются на стенах и потолках, лестничная площадка разбита, а электропроводка оголена.