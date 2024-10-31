Россияне пожаловались на отсрочку расселения 115-летнего дома

В Астрахани не могут расселить 115-летний дом без водопровода и удобств

Расселение 115-летнего аварийного дома в Астрахани продолжают отсрочивать. Местные жители боятся оказаться под завалами, пишет «Московский комсомолец».

В ветхом состоянии находится трехэтажный дом 1909 года постройки по улице Нефтяников, в нем проживает 16 семей. Здание разрушается на глазах: глубокие трещины виднеются на стенах и потолках, лестничная площадка разбита, а электропроводка оголена. Помимо этого, в доме отсутствует водопровод и канализация. Уборная и летний душ расположены на улице. Вдобавок жильцы могут остаться без тепла: безнадежный дом отказываются брать на баланс.

Постройку признали аварийной еще в 2019 году. Расселение было намечено на 2022-й, но до сих пор не состоялось. «Мы никому не нужны, нас никто не расселяет», — сетуют квартировладельцы. Ситуацией заинтересовались волонтеры регионального отделения «Народного фронта». Общественники обратились в прокуратуру, в надзорном ведомстве организовали проверку. Пресс-служба администрации разместила заявление, в котором огласили новые сроки расселения. Теперь оно планируется до 2027 года. Кроме того, как сообщают в мэрии, ни один из собственников дома не вставал в очередь на предоставление маневренного жилья.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители векового дома в Острогожске. Несущие стены здания накренились, окна и двери перестали закрываться, кровля прогнила и дала течь. Вдобавок жильцам приходится рисковать жизнью каждый раз, когда они спускаются на первый этаж — дощатая лестница иссохла, а подпорки раскрошились.