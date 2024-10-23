Столетний жилой дом в российском городе оказался под угрозой обрушения

СК заинтересовался разрушающимся столетним жилым домом в Острогожске

Жители Острогожска Воронежской области столкнулись с угрозой оказаться под завалами столетнего дома. Ситуацией заинтересовались в местном управлении Следственного комитета.

Жилой дом по улице Коммунаров разрушается на глазах, сетуют жильцы. Как сообщают «Вести», несущие стены накренились, окна и двери перестали закрываться, а кровля прогнила и дала течь. В здании проживает десять семей, среди которых на втором этаже — инвалид-колясочник с лежачей матерью. Спуститься на первый этаж в бывшем купеческом доме 1917 года постройки можно лишь по иссохшей дощатой лестнице, подпорки которой уже раскрошились. «А если пожар, инвалид-колясочник Жанна Васильева и ее лежачая мама сгорят заживо. Они физически не смогут попасть вниз», — негодуют собственники.

По внешним признакам все указывает на аварийное состояние постройки, но добиться расселения квартировладельцы не могут уже несколько лет. Не помогает местная администрация и с капремонтом. Городские власти оправдывают отсутствие работ тем, что дом не находится в муниципальной собственности и является частным. Жильцы обратились в «Народный фронт», а общественники в свою очередь — в прокуратуру. СК проведет проверку.

Ранее в другом российском городе, Владимире, частично рухнула стена векового дома. Под крышей образовалась дыра, а разлом дошел практически до земли.