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13:06, 23 октября 2024Экономика

Стена столетнего дома рухнула в российском городе

Во Владимире обрушилась стена столетнего здания, движение на улице перекрыто

Фото: Telegram-канал «Официальный Владимир»

Во Владимире обрушилась стена столетнего дома. Об этом сообщает глава российского города Дмитрий Наумов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в среду, 23 октября. Рухнула часть стены двухэтажного дома номер 19 на улице Летне-Перевозинская. На кадрах с места происшествия видно, как образовалась дыра под крышей, а разлом дошел практически до земли. Повредились два оконных проема.

«По данному инциденту даны соответствующие поручения службам для оперативной ликвидации последствий ЧП и прояснения всех обстоятельств», — отметил Наумов. Глава города предупредил, что движение по улице Летне-Перевозинской перекрыто для ликвидации последствий, и попросил жителей заранее выбирать пути объезда.

Ранее стена с входом в подъезд «отломалась» от жилой многоэтажки в Липецке. Инцидент произошел в доме номер 27 на улице Стаханова. На кадрах с места происшествия видно, как стена с входными дверьми сильно отклонилась вперед и во дворе повредился асфальт.

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      Нина Ташевская
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