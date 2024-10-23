Стена столетнего дома рухнула в российском городе

Во Владимире обрушилась стена столетнего здания, движение на улице перекрыто

Во Владимире обрушилась стена столетнего дома. Об этом сообщает глава российского города Дмитрий Наумов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в среду, 23 октября. Рухнула часть стены двухэтажного дома номер 19 на улице Летне-Перевозинская. На кадрах с места происшествия видно, как образовалась дыра под крышей, а разлом дошел практически до земли. Повредились два оконных проема.

«По данному инциденту даны соответствующие поручения службам для оперативной ликвидации последствий ЧП и прояснения всех обстоятельств», — отметил Наумов. Глава города предупредил, что движение по улице Летне-Перевозинской перекрыто для ликвидации последствий, и попросил жителей заранее выбирать пути объезда.

Ранее стена с входом в подъезд «отломалась» от жилой многоэтажки в Липецке. Инцидент произошел в доме номер 27 на улице Стаханова. На кадрах с места происшествия видно, как стена с входными дверьми сильно отклонилась вперед и во дворе повредился асфальт.