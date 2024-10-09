Стена с входом в подъезд «отломалась» от жилой многоэтажки в российском городе

Мэр Ченцов: в Липецке отвалилась входная группа и стена панельного жилого дома

В Липецке стена с входом в подъезд «отломалась» от многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил мэр российского города Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме номер 27 на улице Стаханова. На кадрах с места происшествия видно, как стена с входными дверьми сильно отклонилась вперед и во дворе повредился асфальт. «Отошла стена и отклонилась входная группа третьего подъезда. К счастью, никто не пострадал. Опасности дальнейшего обрушения нет», — рассказал глава Липецка.

Власти отключили в здании газ и ограничили жильцам вход и выход до тех пор, пока аварию не устранят. По оценкам специалистов, разрушенные плиты панельного дома восстановлению не подлежат — их придется заменить. «Входную группу управляющая компания приведет в порядок в кратчайшие сроки. Подача газа будет осуществлена ближе к концу дня», — пообещал Ченцов.

Ранее в Челябинской области бетонная стена рухнула в квартире россиянки. Пенсионерка позвонила родственникам и пожаловалась на трясущиеся стены. Женщину забрала из квартире дочь. Вскоре после этого перекрытие между первым этажом и подвалом рассыпалось.