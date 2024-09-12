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15:37, 12 сентября 2024Экономика

В квартире пенсионерки из российского города обрушилась бетонная стена

В квартире пенсионерки из Троицка обрушилась бетонная стена

Кадр: Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области»

В городе Троицке Челябинской области в квартире пенсионерки обрушилась бетонная стена. Об инциденте стало известно местной газете «Вперед».

Инцидент произошел в ночь на среду, 11 сентября. 97-летняя жительница квартиры в доме в микрорайоне Гончарка позвонила родственникам и пожаловалась на трясущиеся стены. Женщину забрала из квартире дочь. Вскоре после этого перекрытие между первым этажом и подвалом рассыпалось.

Сейчас на месте обрушения работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют причину произошедшего. Отмечается, что дом, в котором рассыпалась стена, был построен в 1968 году.

Ранее в квартире многодетной семьи из Новосибирской области рухнул потолок. По словам собственников, здание не ремонтировали с 1974 года.

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      Александра Качан
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