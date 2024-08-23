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19:06, 23 августа 2024Экономика

В российском регионе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

В квартире многодетной семьи в Новосибирской области рухнул потолок

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирской области дома у многодетной семьи упал потолок. О случившемся редакции «Вестей» рассказали местные жители.

Инцидент произошел в селе Новокремлевское Коченевского района. Никто из проживающих не пострадал, соседние квартиры остались в целости. Перекрытия рухнули в двухэтажном шлакоблочном доме 60-х годов постройки. Собственники пожаловались, что конструкции здесь не ремонтировали с 1974 года. «В подъезде потолок тоже провис, ходить страшно», — поделился собеседник телеканала. В доме проживают три семьи с маленькими детьми.

Все восемь квартир, по словам главы района, находятся в частной собственности. Заседание спецкомиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось на следующий день после получения обращения жильцов, было принято решение о выделении компенсации на ремонт. «Деньги уже выделены, документы оформляются, так что вопрос будет решен. Что касается семьи, администрация предоставила им временно для проживания двухкомнатную квартиру. Все социальные службы Коченевского района выезжали на место и до сих пор там находятся. Все, что необходимо семье, все будет предоставлено», — пообещали в администрации.

Семье нашли временное жилье, других собственников переселять пока не планируется. В доме пройдут аварийно-восстановительные работы. Причины обрушения уточняются.

Ранее аналогичный случай зафиксировали в Казани. Потолок обрушился на спящих жильцов ночью.

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      Виктория Клабукова
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