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15:00, 12 августа 2024Экономика

На спящих жильцов дома в российском городе рухнул потолок

На спящих жильцов дома в Казани рухнул потолок

Кадр: Telegram-канал «Казань на максималках»

В Казани на жильцов одной из квартир многоэтажного дома обрушился потолок. Инцидент произошел ночью, пока собственники спали, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Речь идет о доме по адресу улица Декабристов, 156. Навесной потолок вместе с кусками бетона упал на кровать жильцов около двух часов ночи. Уточняется, что никто не пострадал.

Хозяева квартиры считают, что потолок сломался из-за ремонтных работ на крыше, которые продолжаются в доме уже три месяца. По их словам, при ремонте куски бетона могли отколоться и посыпаться на потолок, что и привело к обрушению.

Ранее квартиры дома в Калининграде затопило во время дождя из-за незаконченного капремонта. Жильцы также пожаловались на другие неудобства, связанные с работами. К примеру, строители сломали лифт.

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      Александра Качан
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