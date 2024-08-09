В доме в российском городе затопило квартиры из-за капремонта

В доме в Калининграде затопило квартиры из-за незаконченного капремонта

Квартиры дома в Калининграде затопило во время дождя из-за незаконченного капремонта. Об инциденте в российском городе сообщает издание «Клопс».

Речь идет о многоэтажных зданиях на Московском проспекте №18-26, которые фактически являются одним домом с офисной вставкой посередине. Ремонтные работы в части подъездов уже завершены, однако жильцы остальной части здания жалуются на неудобства.

Помимо затопления во время осадков, из-за неосторожности рабочих в доме сломался лифт — строители перевозили на нем цемент, хотя подъемник предусмотрен только для пассажиров. Кроме того, рядом с окнами стоят строительные леса, на которые забираются дети и подозрительные личности. Жильцы переживают, что посторонние могут проникнуть в одну из квартир.

В Фонде капитального ремонта Калининградской области заявили, что затопление произошло в 2023 году. Тогда же пострадавшие собственники получили компенсацию. Новых жалоб не поступало, о сломанном лифте тоже не сообщали.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов города Бежецк Тверской области сильно протекла крыша. У жильцов верхнего этажа обрушился потолок.