В доме россиян потекла крыша и рухнул потолок

В Тверской области потолок квартиры рухнул из-за протекающей крыши дома

В городе Бежецке Тверской области в одном из многоквартирных домов сильно протекла крыша. У жильцов верхнего этажа рухнул потолок, сообщает Tverigrad.ru.

Инцидент произошел по адресу Первомайский переулок, 31. Потолок обвалился на кухне квартиры — в это помещение попало больше всего воды с кровли. По словам пострадавших, они не первые в доме, кто столкнулся с подобным.

«Меняют крышу, стропила оставляют старые, хотя они гнилые», — рассказали россияне. Собственники квартир пожаловались на проблему в администрацию города, после чего управляющая компания начала заниматься протекающей крышей. Однако про компенсацию ущерба пострадавшим власти не уточнили.

Ранее сгнивший потолок рухнул на жильцов аварийного дома в Ульяновске. Временную жилплощадь жильцам не предлагают, а ремонт считают бессмысленным. Собственники беспокоятся, выдержат ли сгнившие перекрытия в их квартирах еще шесть лет до запланированного расселения.